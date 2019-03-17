بالفيديو.. شرطية نيوزيلندية تبكي وتثير جدلًا: أنا مسلمة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخطاب الذي ألقته الشرطية النيوزيلندية نائلة حسن، بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، وراح ضحيته 51 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين.

أثارت نائلة حالة من الجدل عبر موقع التدوين العالمي تويتر، فقد ظن البعض أنها أعلنت إسلامها بعد الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، ولكن حقيقة الأمر أنها مسلمة بالفعل لكنها تفخر بإسلامها وترد على الاتهامات التي دائما ما تلصق

الإرهاب بالإسلام.

قال رائد مسعد أحمد: "الحمدلله على نعمة الإسلام شرطية نيوزيلندية تعلن أنها مسلمة وتؤكد أنها فخورة بالإسلام وهى تبكي".

كانت نائلة قد ألقت كلمتها باللغتين الإنجليزية والأردية بتحية الإسلام، قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد"، ولم تتمالك نفسها وأجهشت في البكاء.

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أعربت الشرطية النيوزيلندية عن فخرها بكونها مسلمة، وقالت: "أشعر بالفزع من الأحداث التي وقعت في كرايست تشيرش، أعلم أن هذا وقت مقلق للغاية بالنسبة للجالية المسلمة في نيوزيلندا".

أكدت أن شرطة نيوزيلندا تفعل كل ما في وسعها؛ لضمان معاملة ضحايا الهجوم المدمر بأكبر قدر من الاحترام الذي يستحقونه، مشيرة إلى إنه من المبكر جدًا التحقيق في الأمر، لكنهم يقومون بواجبهم لمنع المزيد من الأذى أو الخسائر في الأرواح.

أوضحت أن الشرطة في مدينة كرايست تشيرش يقف إلى جانب القادة في المجتمع المسلم لضمان عودة الضحايا بطريقة تتسق مع العقيدة الإسلامية.