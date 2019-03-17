قال قائد الشرطة فى نيوزيلندا مايك بوش اليوم السبت، إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحدالمسجدين.
وأضاف بوش في مؤتمر صحفي مساء اليوم "بكل الحزن أقول أن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا
وتابع أن عدد المصابين في الهجوم بلغ أيضا 50 مصابا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على المسجدين لـ 50 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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