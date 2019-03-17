الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على المسجدين لـ 50 شخصا

قال قائد الشرطة فى نيوزيلندا مايك بوش اليوم السبت، إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد

المسجدين.

وأضاف بوش في مؤتمر صحفي مساء اليوم "بكل الحزن أقول أن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا

الحادث ارتفع الآن إلى 50. حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين. أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى".

وتابع أن عدد المصابين في الهجوم بلغ أيضا 50 مصابا.