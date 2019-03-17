بيان جديد حول "مذبحة المسجدين" من الشرطة النيوزيلندية

قال مفوض الشرطة النيوزيلندي مايك بوش، اليوم الأحد إن عدد القتلى في حوادث إطلاق النار في المساجد النيوزيلندية ارتفع إلى 50 بعدما عثر المحققون على جثة أخرى في أحد المساجد.

وكشفت الشرطة أنها حصلت على معلومات إضافية بشأن الهجوم خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أنه رئيسة الوزراء ستكشف اليوم عن معلومات إضافية عن الهجوم.

و أكدت الشرطة النيوزيلندية أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحايا حتى ينتهي التحقيق، مؤكدا على أن الترتيبات الأمنية حول المساجد مستمرة حتى نبلغ درجة الأمان.

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وأعربت عن إعتقادها أن من قتلوا في الشارع خارج المسجد كانوا ينوون دخول المسجد للصلاة، مؤكدة أنهم يمضون بطريقة محترفة وسريعة في التحقيق.

وأشارت الشرطة النيوزيلندية إلى أن رجال الأمن استخدموا العنف في اعتقال المتهم لمنع تكرار الهجمات.

وأوضحت أن المتهم حصل على رخصة لحمل السلاح في نيوزيلندا في 2017، مشيرة إلى أن المتهم أجرى تعديلات على الأسلحة التي استخدمها في الهجوم.

وكشفت الشرطة أنه تم الإفراج عن سيدة دون توجيه تهمة بعد اعتقالها، في حين تم اعتقال شخص ثالث ولا يعتقد أن يكون له صلة بالهجوم الإرهابي.