حمد الله يواصل عروضه المبهرة في السعودية.. سجل رباعية وتصدر قائمة الهدافين – فيديو

واصل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله تألقه اللافت رفقة فريقه النصر السعودي، ووقع رباعية كاملة، في المباراة التي جمعت فريقه، اليوم السبت، بالوحدة، برسم الجولة 24 من الدوري السعودي الممتاز، وانتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد.
وسجل النجم المغربي، الذي رفض دعوة هيرفي رونار، لأسباب عائلية، رباعية “العالمي”، في الدقائق (8، 57، 60، 87)، ليرفع رصيد فريقه إلى 55 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة.
هذه الرباعية، مكنت حمد الله من اعتلاء صدارة هدافي الدوري السعودي الممتاز، برصيد 21 هدفا، ويعلن عن منافسته القوية على لقب الهداف هذا الموسم.
إليكم الأهداف الأربعة للنجم المغربي في هذه المباراة:
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