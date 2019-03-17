حمزة الفيلالي يجمع شمل أسرته ويقيم زفاف الرجوع إلى طليقته

احتفل الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، اليوم السبت، بزواجه للمرة الثانية، إذ عاد لطلقيته هند بعد فراق دام مدة طويلة.
وأقام حمزة الفيلالي حفل زفاف حضره أصدقائه الفنانين من أعضاء مجموعة “هيموراجي” الكوميدية، من بينهم طاليس ورشيد رفيق، ويسار، وكوميديين آخرين لا ينتمون إلى المجموعة المذكورة، على رأسهم زهير زائر.
وجمع حمزة الفيلالي وهند شمل أسرتهما الصغيرة من جديد، إذ إنهما أبوين لطفلة هي ثمرة زواجهما الأول.
يذكر أن الفيلالي كان قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة، ولج على إثرها المستشفى، لكنه سرعان ما استعاد عافيته، ليستأنف أنشطته الفنية مع “هيموراجي”.
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