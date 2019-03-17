2000 جريمة كراهية ضد اللاجئين بألمانيا في 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أن اللاجئين والمهاجرين في البلاد تعرضوا لنحو ألفي جريمة خلال العام الماضي. جاء ذلك في رد الوزارة على أسئلة توجه بها الحزب اليساري، داخل البرلمان.
وأكدت الداخلية أن اليمين المتطرف يقف وراء ألف و736 جريمة، تراوحت بين الاعتداء والشروع في القتل وإلحاق أضرار بالممتلكات. وأوضحت أن 315 شخصا تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء تلك الاعتداءات.
وتعليقًا على إجابة الوزارة، قالت العضو في البرلمان عن الحزب اليساري أولا يلبكا: "بالنظر إلى تلك السجلات فإن البلاد تشهد أعمال عنف يوميا".
وأكدت يلبكا أن "مسؤولية هذا العنف تقع على عاتق حزب البديل من أجل ألمانيا والمتطرفين الذين يبثون الكراهية والعنصرية، إضافة إلى أحزاب الوحدة الحاكمة".
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام بعد يوم على هجوم نيوزيلندا الإرهابي ضد المسلمين، الذي استهدف مسجدين، وقتل فيه أكثر من 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة.
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