انت الان تتابع تفاصيل خبر إرهابي نيوزيلندا كان يخطط لاغتيال "زعيم أوروبي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 12:42 صباحاً - كشف تلفزيون "إر تي إل" الألماني أن منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا في أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، كان قد هدد بقتل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعمدة لندن صادق خان، خلال بيانه قبل جريمته.

وأكد التلفزيون الألماني، على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن منفذ الاعتداء الإرهابي برنتون تارانت (28 عاماً)، ذا الأصل الأسترالي، وضع على رأس قائمة الشخصيات التي ينوي استهدافها ميركل، "بسبب ما ارتكبته من إفساد لحياة شعبها وأوروبا ككل"، على حد قوله.

وقال سفاح نيوزيلندا في بيانه: إن "ميركل ليست بيضاء، وأصولها غير ألمانية، وقليلون غير ميركل فعلوا أموراً أكثر لإحداث الضرر في أوروبا، وتطهيرها عرقياً من شعوبها، بسبب موقفها من دعم المهاجرين".

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وانتقد المتطرف اليميني الذي قتل عشرات المسلمين، بشدة، موقف ميركل الداعم لاستقبال اللاجئين في أوروبا.

وقد وضع برنتون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قائمة من يرغب في اغتيالهم، إلى جانب عمدة لندن صادق خان.

وأقدم برنتون، أمس، برفقة آخرين، على اقتحام مسجدين في نيوزيلندا وإطلاق النار مباشرة على المصلين، مُردياً 51 قتيلاً بين صفوف المصلين، ومصيباً العشرات.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت إليه محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة القتل.