شكرا لقرائتكم خبر عن مُسن أفغاني يستقبل «قاتل المصلين» بابتسامة فيردها له «7 رصاصات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مُسن أفغاني يُدعى “داود نبي” أحد ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزليندا، وهو يرحب بالإرهابي مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا، بعبارة “Hello Brother”، ظنا منه أنه جاء كغيره للصلاة، فعاجله بسبع رصاصات قتلته على الفور.

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وكشف الفيديو الذي بثه الإرهابي بنفسه على صفحته بموقع “فيسبوك” استقبال أحد الضحايا له على باب المسجد للترحيب به، قائلا له “مرحبا أخي” معتقدا أنه جاء للصلاة، حيث تبين أن ذلك الرجل لاجئ أفغاني يُدعى داود نبي.

ويبلغ “داود” من العمر 71 عاما، وكان قد فر من أفغانستان في التسعينات هربا من الحرب، وأقام في نيوزيلندا كلاجئ، مقدما الخدمة للأفغان القادمين للعمل أو التجارة أو الدراسة، فيستقبلهم في المطارات، ويصحبهم إلى أماكن إقامتهم.

ودأب “داود” على الذهاب لمسجد النور كل جمعة مبكرا لاستقبال المصلين، بابتسامته المعهودة، ويساعد القادمين لأول مرة، على الوضوء وأخذ مكانهم في المسجد، وكان القادم الجديد الذي رحب به “داود” هذه المرة هو السفاح.