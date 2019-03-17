شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 قيادات.. مقتل 25 إنقلابيًا في تعز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري، إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 مسنودة، من قوات التحالف العربي نفذت عملية تطهير لوادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر، من جيوب المليشيا الحوثية.
وأسفرت العملية وفقًا للمصدر، في تصريح لموقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن مصرع 25 من المليشيا بينهم ثلاثة من قيادات لا تزال جثثهم ملقاة في مواقع المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار.
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