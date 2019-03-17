شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تبحث إطلاق المشاريع المتوقفة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المسؤولة الأممية، خلال اللقاء الذي تم في نيروبي الى أن المنظمة تدرك ما تعانيه اليمن وأنها ستعمل على دعمه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي سياق آخر, شارك وزير المياه في لقاء المجموعة العربية في نيروبي المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة.
وأكد شريم خلال اللقاء على التعاون العربي ونجاح المشاريع العربية التي قدمت وضرورة استمرار التعاون والتنسيق في كافة القضايا التي تخدم المصالح المشتركة.
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