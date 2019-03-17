شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» عن حادث نيوزيلندا: عمل إرهابى جبان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي: «في مصر، وضعنا الشباب في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام»، وأضاف: «نعقد الأمل على عزيمة شبابنا لتجاوز التحديات التي تواجه منطقتنا، من أجل غد أفضل».
وقال الرئيس السيسي، في كلمته، إن القارة تشهد مجموعة كبيرة من التحديات يجب الانتباه لها، مشيدًا بدور الشباب العربي والأفريقي نحو التقدم والازدهار.
وأشار إلى أن نصيب المنطقة العربية والقارة الإفريقية من هذه الصراعات، ومن هذا التدمير، هو النصيب الأكبر بلا منازع، مطالبا بمواجهة هذه التحديات المعاصرة والتي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والإيديولوجية.
وانطلقت فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي، اليوم بمدينة أسوان بصعيد مصر، بمشاركة 1500 شاب عربي وإفريقي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.
وتستمر فعاليات الملتقى 3 أيام يناقش خلالها المشاركون مختلف الموضوعات التي تهم الشباب بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي عبر جلسات وورش عمل ومائدة حوار بين القادة الواعدين من الشباب وكبار صناع القرار والسياسات في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.
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