مقتل قياديين حوثيين في معارك مع الجيش اليمني بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية
قتل قياديان اثنان من مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة "مران" غربي محافظة صعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.
وأسفرت المعارك عن مقتل القياديين في المليشيا الانقلابية "صالح الخوزري" و"حسين خلوفة" مع عدد من مجاميع المليشيا اللذين كانا يقودانها في الجبهة ذاتها.
وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي من تحقيق تقدمات ميدانية واسعة في جبهتي "مران" و"الحشوة" بمعقل الحوثيين بصعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية.
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