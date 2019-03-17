حرق سيارات ومتاجر في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

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السترات الصفراء في فرنسا
أحرق محتجون سيارات للشرطة ومحالا تجارية في باريس خلال تظاهرات حركة «السترات الصفراء» المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون. وطالبت قوات الدرك المتظاهرين بمغادرة جادة الشانزليزيه تمهيدا للمواجهة مع «المخربين». واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر، وقاموا بتخريب متاجر فاخرة في احتجاجات السبت الثامنة عشرة على التوالي، إذ بدأت أعمال العنف عندما ألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة في جادة الشانزليزيه، ثم بدؤوا بالطرق على نوافذ شاحنة للشرطة، وذلك وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وأطلقت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم، الغاز المسيل للدموع، الذي انتشر عبر الشارع المحيط بقوس النصر، ونشب حريق خارج متجر للشطائر في شارع الشانزليزيه، وشوهدت سيارة محترقة بجوار متجر «كينزو» الفاخر القريب. وتم تحطيم متاجر لعلامات تجارية فاخرة؛ مثل «لاكوست»، وألقيت عارضات من النوافذ
وأطلقت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم، الغاز المسيل للدموع، الذي انتشر عبر الشارع المحيط بقوس النصر، ونشب حريق خارج متجر للشطائر في شارع الشانزليزيه، وشوهدت سيارة محترقة بجوار متجر «كينزو» الفاخر القريب.
وتم تحطيم متاجر لعلامات تجارية فاخرة؛ مثل «لاكوست»، وألقيت عارضات من النوافذ المكسورة، كما تعرض مطعم يُدعى «فوكيه» للتخريب، والذي يرتاده سياسيون ومشاهير.
وأعلنت شرطة باريس عن اعتقال 20 شخصا بحلول منتصف النهار، بينما تستعد باريس لارتفاع محتمل في أعداد المحتجين وفي أعمال العنف، حيث نشرت المزيد من عناصر الشرطة مقارنةً بأيام السبت السابقة.
من جانبه، أمر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الشرطة بالرد على الأعمال غير المقبولة، وأدان الذين يدعون إلى العنف ونشر الفوضى في باريس.
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