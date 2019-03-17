الان تتابع الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين إلى 50 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:39 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 في مؤتمر صحفي الخليج 365-متابعات ارتفعت حصيلة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الى 50 شهيدا، بحسب ما أعلنت الشرطة الاحد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 49 شخصا في الاعتداء، وقال مسؤول أمني انه لدى نقل الجثث خارج المسجدين تبين أن هناك قتيلا إضافيا.

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