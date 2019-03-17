السعودية تقدم مكافأة 50 ألف ريال لمواطن أبلغ عن غش تجاري

أعلنت حكومة المملكة العربية اللسعودية عن تقديم مكافأة 50 ألف ريال لأحد مواطنيها أبلغ عن غش تجاري.

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن منح مواطن بالأحساء شيكًا بمبلغ 50 ألف ريال مكافأة له، لإبلاغه عن "غش تجاري" يمارسه معمل ومستودع غير مرخص من خلال تعبئة العطور المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة بهدف البيع وإيهام المستهلكين بجودتها.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، إنه تمت معاقبة صاحب المعمل المخالف بغرامة بمبلغ 200 ألف ريال ومصادرة الآلات المستخدمة في التصنيع والتعبئة وإتلاف الكميات المضبوطة؛ وذلك بموجب حكم قضائي صدر عن المحكمة الجزائية بالدمام، كما تم التشهير به، حسب "تواصل" السعودية.

وكانت فرق الوزارة الرقابية داهمت المستودع بناءً على البلاغ المقدم من المواطن، حيث ضبطت المخالفة، وصادرت وأتلفت الكميات وأحالت المتورطين إلى الجهات المختصة.

يُذكر أن المادة (11) من نظام مكافحة الغش التجاري، تنص على منح كل مَن يبلغ عن حالة غش تجاري نسبة 25% من مبلغ الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم الوزارة بتسليم مكافأة الإبلاغ عن قضية غش تجاري بعد أن يصبح الحكم نهائيًا ويتم تحصيل قيمة الغرامة.