شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين إلى 50 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (ولنجتون)قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش اليوم إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.
وأضاف بوش في مؤتمر صحفي "بكل الحزن أقول أن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا الحادث ارتفع الآن إلى 50. حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين. أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى".
وتابع أن عدد المصابين في الهجوم بلغ أيضا 50 مصابا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين إلى 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.