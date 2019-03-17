شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين إلى 50 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ولنجتون)

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش اليوم إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.

وأضاف بوش في مؤتمر صحفي "بكل الحزن أقول أن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا الحادث ارتفع الآن إلى 50. حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين. أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى".

وتابع أن عدد المصابين في الهجوم بلغ أيضا 50 مصابا.