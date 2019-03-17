الآلاف في باريس ينددون بعدم التصدي للتغيرات المناخية

اسماء السيد - باريس: شارك نحو 45 ألف شخص السبت في باريس في ما أطلق عليه "مسيرة القرن" للتنديد بـ"عدم تحرك" الحكومة الفرنسية لمواجهة التغيرات المناخية، بحسب تعداد مستقل لمجموعة من وسائل الإعلام.

وفي حين أعلنت الشرطة ان عدد المشاركين بلغ 36 ألف شخص في باريس، أكد منظمو التظاهرة أنهم كانوا 107 آلاف.

وأعلن منظّمو التظاهرة أن ما مجموعه 350 ألف شخص شاركوا في مسيرات نُظّمت في 220 مدينة في مختلف أنحاء فرنسا.

وتزامن التحرّك مع السبت الثامن عشر لتظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون الاجتماعية.

ورفع المشاركون في "مسيرة القرن" لافتات تطالب الحكومة الفرنسية بالتصدي للتغيّر المناخي.

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وجاء التحرّك بدعوة من نحو 140 منظّمة، من بينها "غرينبيس فرنسا" و"مؤسسة نيكولا أولو"، اعتبرت أن "الوقت قد حان لتغيير النظام الصناعي والسياسي والاقتصادي لحماية البيئة والمجتمع والافراد".

وقدّمت أربع منظّمات غير حكومية شكوى قضائية ضد الدولة الفرنسية تتّهمها فيها بـ"التقصير" في واجب التصدّي للاحترار المناخي. وقد أطلقت عريضة جمعت، في أقل من شهر، أكثر من مليوني توقيع.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2015 وقّعت 190 دولة على اتفاق المناخ المبرم في باريس، متعهّدة حصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات العصر ما قبل الصناعي.

لكن وبعد أشهر من وصوله إلى البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، قائلا إن هذا الاتفاق يشكل "عبئا" على الاقتصاد الأميركي.