إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي

صدى البلد - أحمد شريف
أعلنت اليوم وفاة المصلي البطل الذي خطف السلاح من منفذ مذبحة مسجد نيوزيلندا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" اليوم.
وأصيب نعيم راشد بجروح بالغة أثناء تضحيته بنفسه خلال الهجوم على منفذ المذبحة لحماية زملائه المصلين ، بعد أن فتح القاتل النار عليهم غدرًا.
وتم نقل نعيم إلى المستشفى بعد الهجوم لكنه توفي، ومنذ ذلك الحين تبين أن ابنه طلحة كان أيضًا ضحية للهجوم.
وكان رشيد يؤدي صلاته في مسجد النور عندما أطلق المسلح الذي المعروف باسم برينتون تارانت النار على المتواجدين بالمسجد.
وتأكدت وفاة رشيد من قبل شقيقه...
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