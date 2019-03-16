"أردوغان vs تارانت".. لماذا هاجم منفذ حادث نيوزيلندا الرئيس التركي في بيانه؟

مصراوي - كتب - هشام عبد الخالق:
نشبت عداوة غير معروفة السبب، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والقاتل الأسترالي برينتون تارانت، الذي ارتكب مذبحة في مسجدين بنيوزيلندا، أوقعت 49 شهيدًا و42 مصابًا حتى الآن، بحسب الروايات الرسمية للشرطة.
البداية، كانت من جانب القاتل، الذي وصف الرئيس التركي، في بيان مكون من 73 صفحة تقريبًا نُشر قبل تنفيذ جريمته البشعة، بأنه "أمير حرب"، وحرض على اغتياله.
وكتب تارانت، في البيان الذي نشره وأرسله إلى عدة جهات قبل تنفيذ الجريمة، أن أردوغان هو زعيم أكبر الشعوب المعادية لأوروبا.
وقال تارانت: "إن موت...
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