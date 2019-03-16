مصادر المستقبل للـLBCI: هل يريد باسيل تقديم أوراق اعتماد جديدة لحزب الله ذات أهداف رئاسية؟

ركّزت مصادر "كتلة المستقبل"، لقناة الـ"LBCI"، على أنّ "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الّذي لا يُصرف في أيّ مكان، خيض على 3 محاور: أوّلًا محور بروكسل وعودة النازحين السوريين الّتي حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على استخدام حرفية ما جاء في البيان الوزاري حولها عندما تحدّث عن العودة الآمنة".

وأوضحت أنّ "ثانيًا، محور العودة إلى سوريا"، متسائلةً: "لماذا لم تحصل حتّى الساعة على الرغم من مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وزيارات الوزراء المتكرّرة إلى دمشق وموافقة الحكومة على المبادرة الروسية؟". ولفتت إلى أنّ "ثالثًا، محور الفساد والإبراء المستحيل الّذي أصبح افتراءً مستحيلًا، على الرغم من التمسّك بضرب الفساد انّما عبر تطبيق القوانين".

وتساءلت المصادر: "ما الّذي يريده وزير الخارجية؟ هل يريد تقديم أوراق اعتماد جديدة لـ"حزب الله" ذات أهداف رئاسية قبيل زيارة نظيره الأميركي مايك بومبيو، أم هو يريد فعلًا أن يقلع العهد ومعه حكومته الأولى بالعمل، لأنّنا نحن لا نريد تعطيل الحكومة".