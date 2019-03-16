أوضحت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "تفاعل الصراع بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر، في الساعات الأخيرة، دفع بوزير المال علي حسن خليل إلى استدعاء الطفيلي وضاهر إلى اجتماع يوم الإثنين، من أجل وضع حدّ للنزاع القائم على الصلاحيات ولضبط آليات العمل وفق إجراءات صارمة، تحفظ مصلحة الجمارك ودورها وإنتاجيّتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: خليل استدعى الطفيلي وضاهر إلى اجتماع الإثنين لوضع حد للنزاع على الصلاحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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