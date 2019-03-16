علوش: تصرفات باسيل قد تكون أكبر عدو لعهد عون

اعتبر القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح تلفزيوني، أن أكبر عدو لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يكون تصرفات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لافتاً إلى أن الأخير قادر على إسقاط الحكومة في حال كان راغباً في ذلك.

ورأى علوش أن كلام باسيل عن ملف النازحين السوريين ينم عن كيدية أو عدم فهم للقضية، مؤكداص أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى إلى الإستقرار الحكومي، سائلاً: "طالما أن العلاقات مع سوريا طبيهية لماذا لم يعد النازحيين؟"