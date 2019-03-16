أوضحت مصادر مقرّبة من وزير رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، لقناة الـ"LBCI"، أنّ "كلام باسيل لا ينطوي على أيّ خلاف، إنّما يهدف إلى مقاربة جديدة للأمور في موضوع عودة النازحين السوريين، وهي تكون أو لا تكون وفي مقاربة صفر الفساد، إضافة إلى عدم النية لدى "التيار" بالسيطرة على مؤسسات الدولة". وتساءلت: "لماذا اعتبر "تيار المستقبل" ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة نفسيهما مستهدفين، فيما المطلوب مقاربة سليمة للأمور؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للـLBCI: كلامه لا ينطوي على خلاف إنما يهدف لمقاربة جديدة بملف عودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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