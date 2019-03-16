لفت الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "انني إتصلت بنقيب محامي طرابلس محمد المراد وهنأته بقرار الإنسحاب من مؤتمر إتحاد المحامين العرب في تونس إثر العراضات التي مارسها وفد محامي النظام السوري، هذا النظام المسؤول عن المجازر في سوريا يُفترض منعه من المشاركة في جميع المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية لأنه نظام مجرم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: يُفترض منع النظام السوري المجرم من المشاركة في جميع المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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