الدفاع المدني: جريح نتيجة حادث تصادم بين دراجة وسيارة سير في عمشيت

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن "سقوط جريح نتيجة تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية بمحاذاة الطريق البحري في عمشيت-جبيل"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المدني عملت على نقله الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل".

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