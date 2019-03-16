وزير خارجية الإمارات: لتضافر جهود المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتطرف

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بـ"تطوّر العلاقات بين الإمارات والبرازيل"، لافتًا إلى أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 3 مليارات دولار في عام 2017". وركّز على "أنّنا نعلم أنّ هذا الرقم غير كاف، وهناك فرص عديدة ورغبة أكيدة بين البلدين للانتهاء من اتفاقيات مهمّة، بخاصّة في ما يتعلّق بالجانب التجاري والاستثماري، ستُعزّز من فرص زيادة التبادل التجاري".

وأكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي أرنيستو أراوجو، "وجود رغبة حقيقية في تنويع هذه العلاقة، فهناك فرصة كبيرة في الجانب السياحي، بخاصّة بعد إلغاء الحاجة للحصول على تأشيرات لمواطني البلدين"، مبيّنًا "وجود 19 رحلة طيران مباشرة أسبوعيًّا بين البلدين، ما يعكس قوة العلاقة بين الإمارات والبرازيل".

ونوّه آل نهيان، إلى "أنّنا نتمنّى أن تستفيد البرازيل من القدرات اللوجستية الموجودة في الإمارات، على صعيد المساهمة في نقل البضائع البرازيلية من الإمارات إلى المناطق المختلفة الّتي نرتبط بها بعلاقات قوية، مثل شرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شبه القارة الهندية".

من جهة ثانية، لفت إلى "أنّنا نتعاطف جدًّا مع أصدقائنا في نيوزيلندا حكومةً وشعبًا، عقب الهجوم الإرهابي الدموي الّذي وقع في الساعات الماضية"، مشيرًا إلى "أنّنا على يقين بأنّ حكومة نيوزيلندا ستتّخذ كلّ الخطوات المناسبة للتعامل مع هذا العمل الإرهابي ومن نفّذه، وندعم الحكومة النيوزيلندية في الخطوات التي تتخذها".

كما شدّد على "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي ضدّ الإرهاب والتطرف، وضدّ استخدام التحريض والكراهية، وعلينا العمل معًا بغضّ النظر عن الدين أو العقيدة أو العرق". وذكر أنّ "الإمارات تحترم القانون الدولي وسيادة الدول والقيم الإنسانية، ونحن مع نيوزيلندا ويجب علينا أن نقف متّحدين".