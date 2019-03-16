الحدث: الشرطة الفرنسية توقف 192 متظاهرا من "السترات الصفراء"

أفادت قناة "الحدث" بان "الشرطة الفرنسية توقف 192 متظاهرا من "السترات الصفراء". فيماأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه بسبب تظاهرات السترات الصفراء، مشيراً إلى "العنف غير المبرر" بتظاهراتهم ووصفها بتصرفات الـ"مجرمين". وتوعد رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب مثيري الشغب في باريس بعقاب شديد.

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