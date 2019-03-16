موقع إسرائيلي: "حماس" بقطاع غزة عرضة لإغراق المنطقة بمواجهة واسعة النطاق

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بإن "حركة "حماس" في قطاع غزة عرضة لإغراق المنطقة في مواجهة واسعة النطاق"، لافتا إلى أنه "إذا فشلت عملية الوساطة المصرية مع إسرائيل فلن يكون أمام حماس الكثير من الخيارات".

وأوضح أن "المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" والقيادة العليا للمؤسسة الأمنية توصلتا إلى تفاهم مفاده أنه يجب استنفاد جميع الإجراءات قبل الحرب مع "حماس"، مشيراً إلى أنه "في حال الوصول إلى لحظة ما، يجب أن يكونوا مستعدين لأكبر تحدٍ على الإطلاق، تتمثل في احتلال قطاع غزة وتوجيه ضربة قاتلة لحماس وكسر قدرتها على إعادة تأهيل نفسها، أو على الأقل تأجيل المواجهة التالية لفترة طويلة، حتى يتم التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتفق عليه من كلا الجانبين".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة لإسقاط حماس عسكرياً في قطاع غزة".