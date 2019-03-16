مبعوث النمسا لـ"بريكست" دعا لمشاركة بريطانيا بانتخابات البرلمان الأوروبي

دعا مبعوث النمسا إلى المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غريغور شوسترشيتس، إلى "مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي".
ولفت إلى أنّ "علينا أن ننتظر ونرى ما تقترحه حكومة لندن فعلًا، وإذا حدث تأجيل لعملية الخروج إلى ما بعد الأوّل من تموز، فسيكون على بريطانيا تحت أي ظرف المشاركة في الانتخابات الأوروبية في آيار".
ومن المقرّر أن تتوجّه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلى بروكسل، هذا الأسبوع، لتطلب تأجيل عملية الخروج لفترة قصيرة، بعدما صوّت البرلمان البريطاني يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد الموعد النهائي الأصلي وهو يوم 29 آذار الحالي.
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