العربية: خلية الأزمة تعقد اجتماعا لها الليلة بحضور ماكرون

أفادت قناة "العربية" بأن "خلية الأزمة تعقد اجتماعا لها الليلة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". وكانت قد أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "الر ئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطع إجازته وعاد إلى باريس بعد أعمال نهب وتخريب بشارع الشانزيليزيه خلال احتجاجات "السترات الصفراء". وكان قد أعرب ماكرون عن غضبه بسبب تظاهرات السترات الصفراء، مشيراً إلى "العنف غير المبرر" بتظاهراتهم ووصفها بتصرفات الـ"مجرمين". ​​​​​​​

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