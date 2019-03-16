مئات الأتراك تظاهروا في اسطنبول تنديدا باعتداء نيوزيلندا

تظاهر مئات الأتراك في اسطنبول، تنديدًا بالاعتداء على مَسجدين في نيوزيلندا، حيث أدّوا صلاة الغائب على الضحايا الـ50 الّذين سقطوا برصاص رجل أسترالي يميني متطرف.
ورفع المتظاهرون الّذين يتألّفوا بمعظمهم من جماعات قومية وإسلامية، لافتات تقول "أيها المسلمون اشمخوا" و"اتحدوا".
وعزّزت الشرطة الأمن في المكان، حيث أحاط عشرات رجال الأمن من الخيالة وشرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين.
وكان قد مثل اليوم السبت الأسترالي برينتون تارنت (28 عامًا) منفّذ الاعتداء في كرايست تشيرتش، أمام محكمة بالمدينة حيث وجّهت إليه تهمة القتل.
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