الحكم في إيران على عسكري أميركي سابق بالسجن عشر سنوات

كشف المحامي مارك زيد المقيم في واشنطن، أنّه "حُكم على موكلّه مايكل ار وايت (46 عامًا) وهو عسكري أميركي سابق (تمّ توقيفه صيف 2018 في إيران) بالسجن عامين، لشتمه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، وبالسجن عشر سنوات لنشره صورًا شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي".
وأوضح أنّ "عقوبة السجن الأطول هي الّتي ستطبّق"، لافتًا إلى "أنّنا قلقون جدًّا على وضعه الصحي، لأنّه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تمّ إبلاغنا أنّ وضعه الحالي جيدّ على ما يبدو".
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