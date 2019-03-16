الداخلية الألمانية: ألفا جريمة كراهية ضد اللاجئين في 2018

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن "اللاجئين والمهاجرين في البلاد تعرضوا لنحو ألفي جريمة خلال العام الماضي"، مؤكدةً أن "اليمين المتطرف يقف وراء ألف و736 جريمة، تراوحت بين الاعتداء والشروع في القتل وإلحاق أضرار بالممتلكات"، موضحةً أن "315 شخصًا تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء تلك الاعتداءات".

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