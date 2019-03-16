شرطة نيوزيلندا: ارتفاع عدد ضحايا الحادثة الإرهابية إلى 50

أعلنت الشرطة النيوزيلندية عن إرتفاع عدد ضحايا الحادثة الإرهابية التي وقعت يوم أمس إلى 50، مشيرة إلى أن عدد مصابي الهجوم ا يبلغ 50 بينهم حالتان حرجتان.

وكشفت أنه تم الإفراج عن سيدة دون توجيه تهمة بعد اعتقالها، في حين "تم اعتقال شخص ثالث ولا نعتقد أن له صلة بالهجوم الإرهابي".

وفي حين أكدت أنه "لن يتم الكشف عن هوية الضحايا حتى ينتهي التحقيق"، أوضحت أن الترتيبات الأمنية حول المساجد مستمرة حتى نبلغ درجة الأمان.

وأعربت عن إعتقادها أن من قتلوا في الشارع كانوا ينوون دخول المسجد للصلاة، مؤكدة أننا "نمضي بطريقة محترفة وسريعة في التحقيق".

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وأشارت الشرطة النيوزيلندية إلى أن رجال الأمن استخدموا العنف في اعتقال المتهم لمنع تكرار الهجمات.

وأوضحت أن المتهم حصل على رخصة لحمل السلاح في نيوزيلندا في 2017، مشيرة إلى أن المتهم أجرى تعديلات على الأسلحة التي استخدمها في الهجوم.

وكشفت أنها حصلت على معلومات إضافية بشأن الهجوم خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أنه رئيسة الوزراء ستكشف اليوم عن معلومات إضافية عن الهجوم.