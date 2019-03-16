مقتل تسعة أشخاص في هجوم جديد في شمال نيجيريا

قُتل تسعة أشخاص في هجوم نفّذه مسلّحون على قرية في ولاية كادونا شمال نيجيريا، الّتي تشهد بانتظام هجمات مسلحة.

وأوضح حاكم الولاية نصير احمد الرفاعي في بيان، أنّ "وكالات الامن عثرت على الجثث ومن بينها جثث أطفال. وقد أحرق المهاجمون العديد من المنازل في القرية".

ومنطقة كادونا تشكّل نقطة التقاء بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية، وهي تشهد توترًا شديدًا بين العرقيات خصوصًا بين مربّي ماشية من إتنية بول المسلمة ومزراعين مسيحيين.