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مقتل تسعة أشخاص في هجوم جديد في شمال نيجيريا

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قُتل تسعة أشخاص في هجوم نفّذه مسلّحون على قرية في ولاية كادونا شمال نيجيريا، الّتي تشهد بانتظام هجمات مسلحة.

وأوضح حاكم الولاية نصير احمد الرفاعي في بيان، أنّ "وكالات الامن عثرت على الجثث ومن بينها جثث أطفال. وقد أحرق المهاجمون العديد من المنازل في القرية".

ومنطقة كادونا تشكّل نقطة التقاء بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية، وهي تشهد توترًا شديدًا بين العرقيات خصوصًا بين مربّي ماشية من إتنية بول المسلمة ومزراعين مسيحيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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