التحضير للمؤتمر الثالث للسياحة العلاجية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إلى أنه سيجري عقد المؤتمر الثالث للسياحة العلاجية في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك مقومات علاجية مهمة.
وأضاف المحافظ أن هناك وفود أجنبية ورجال أعمال قاموا بزيارة منطقة حمام موسى في طور سيناء، وبعض المناطق الأخرى لتنفيذ مشروعات خاصة بالاستشفاء.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم، للاجتماع التحضيري الثالث لـ"مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر" للوقوف على آخر المستجدات التي تمت في التجهيز لإقامة المؤتمر.
كما جرى على هامش الاجتماع توقيع برتوكول بين المؤسسة والجمعية، دعمًا لمشروع السياحة الصحية من أجل العمل على وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية ومن خلال تدريب الكوادر لسوق العمل.
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