شاهد.. معاناة حفيد مؤسس قطر مع تنظيم الحمدين

تداول نشاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "معاناة حفيد مؤسس قطر ترويها زوجته". وتحدثت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، خلال فيديو مداد نيوز، عن جريمة الحمدين في حق مؤسس دولة قطر، قائلة: "النظام تلاعب بالشيخ ليتخلصوا منه". قائلة: "النظام تلاعب بالشيخ ليتخلصوا منه". Advertisements وأضافت الزوجة: "نظام الحمدين أدخل الشيخ في دوامة، وأخبروه بأنه ليس له أي حق، وإذا طالب بحقوقه فليس له أي حقوق". وتابعت أن نظام الحمدين منع أسرة الشيخ من الحصول على أي حقوق في دولتهم، حتى الأطفال الصغار، تم منعهم من حقهم في المدارس والمخصصات والعلاج، مؤكدة أن كل هذه الأوامر من الشيخ حمد بن خليفة، والجميع يعلم أنه سجن الشيخ طلال.

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