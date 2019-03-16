"حماس" تختطف مدير عام الإذاعة والتلفزيون في غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن حركة حماس اختطفت، مساء السبت، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة رأفت القدرة من منزله.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن عناصر حماس "حاصرت منزل القدرة، قبل أن تقوم باختطافه".

بدورها، دانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اختطاف مديرها في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة، واصفة هذه الجريمة بأنها "عمل من أعمال العصابات المنظمة، وتجاوز لكل الخطوط الحمر".

وطالبت الهيئة، في بيان، بالإفراج الفوري عن القدرة وعن كافة المعتقلين، وتحديداً الصحفيين، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع على كافة المستويات الداخلية والخارجية.