الألمان يتظاهرون ضد العنصرية بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

تظاهر عشرات الآلاف في مدن ألمانية عدة، اليوم السبت، ضد العنصرية والأحزاب اليمينية إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه متطرف يميني على مصلين في مسجدين في نيوزيلندا، أمس الجمعة، وراح ضحيته 49 شخصاً على الأقل.

ووقف المحتجون دقيقة صمت تحية لأرواح ضحايا الهجوم المروع.

وتجمع في العاصمة برلين وحدها، وفقاً لمعلومات المنظمين، حوالي 2500 شخص. ولم يصدر عن الشرطة أي إحصاء في هذا الشأن.

وانطلقت مظاهرة أطلق عليها "مسيرة ضد العنصرية" نظمها اتحاد "الوقوف في وجه العنصرية" عبر شوارع المدينة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "العنصرية ليست بديلاً"، و"جدات ضد اليمين"، و"لا مكان للنازيين".

وقع على الدعوة لهذه المظاهرة كل من الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما شهدت مدن كولونيا وأيزنآخ وشيمنيتس وفرانكفورت مظاهرات مماثلة ضد العنصرية.

ودعا رئيس اتحاد شباب الاشتراكيين كيفين كونرت في شيمنيتس، اليوم السبت، إلى مزيد من الشجاعة في مكافحة العنصرية والتحريض اليميني.

وقال كونرت: "لا يصح أن نتصرف بصورة عادية في تعاملنا مع العنصريات والعنصريين".