كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث النمسا يدعو لمشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مبعوث النمسا إلى المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال في مقابلة نشرت اليوم السبت 16 مارس/ آذار، إن المملكة المتحدة يجب أن تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا تأجل خروجها من التكتل إلى ما بعد الأول من يوليو.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلى بروكسل، هذا الأسبوع، لتطلب تأجيل عملية الخروج لفترة قصيرة، بعدما صوت البرلمان البريطاني يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد الموعد النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس.

وقال الدبلوماسي النمساوي جريجور شوسترشيتس، في مقابلة مع صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية: "علينا أن ننتظر ونرى ما تقترحه حكومة لندن فعلا، وإذا حدث تأجيل إلى ما بعد الأول من يوليو، فسيكون على المملكة المتحدة تحت أي ظرف المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو".