كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجمة "إيفانكا ترامب" بعد مذبحة نيوزيلندا.. "مباديء والدك ألهمت الإرهابى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت ردود الأفعال الغاضبة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد رفضه إدانة السادية البيضاء فى حادث استشهاد 50 مصلّ وإصابة أخرين فى هجوم إرهابى على مسجدين بنيوزيلندا، الجمعة.

ولم تكن تغريدة إيفانكا ترامب، لإدانة الحادث الإرهابى، موضع ترحيب كامل، حيث وصفها البعض بالنفاق لأنها تعمل فى إدارة ترامب "الغير أخلاقية"، التى ألهمت الإرهابى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، فرغم أنّ تغريدة إيفانكا كانت تحمل أول إدانة قوية وصريحة، ووصفت الحادث بالإرهابى والشرير، معلنة تضامنها مع الجالية المسلمة، إلاّ أنوالدها، قال "لا أتفق مع زيادة خطر القومية البيضاء"، حتى رغم حادث القتل الجماعى.

وقالت إيفانكا عبر تويتر:"وقعت مذبحة ضد 49 من الأبرياء في أماكن عبادةهم خلال الهجوم الإرهابي على مساجد كرايست تشيرش.. نضم صوتنا إلى نيوزيلندا والجاليات الإسلامية حول العالم في إدانة هذا الشر ونحن نصلي من أجل عائلات كل ضحية ونشاطرهم الحزن".

ورغم ذلك، لم يكن البعض متسامحاً تجاه تصريحات إيفانكا، فيما اعتبر أخرين أنها أقوى إدانة محددة للغاية حتى الآن من الإدارة الأمريكية.

وكتب أحد المستخدمين: "مبادئ والدك ألهمت الإرهابي"، وتحدث آخر عن حظر سفر الرئيس تجاه المسلمين في السنوات الماضية، وقالت أخرى :"وفرى صلواتك، أنت متورطة فى العمل بإدارة تنشر وباء التطرف العالمى".

وعلّق أخر، قائلاً: "اطلبى من والدك التوقف عن نشر الكراهية والأيديولوجية ذات السادية البيضاء"، وقالت أخرى:"أنت منافقة، والدك يعتنق أفكار السادية البيضاء، وأنت تعملين فى إدارته".

بينما قال الرئيس الأمريكى لإدانة الهجوم: "أحرّ وأطيب تمنياتي للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد.. لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة.. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا لأي شيء يمكننا القيام به.. بارك الله في الجميع!".

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ثم انتقل ترامب إلى سلسلة من التغريدات حول تقرير المحقق مولر بعد دقائق، ثم عن تمويل الجدار الحدودى مع المكسيك.

كما انتقدت الممثلة الأمريكية ميا فارو، ترامب، قائلة: "إنها الكراهية التي أشعلتها ضد المسلمين، ضد المهاجرين، ضد الصحافة، ضد" الآخرين.. إنّ إحجامكم عن إدانة السادية البيضاء وافتقاركم التام إلى القيادة الأخلاقية، يؤدي إلى الفظائع التي تعيشها نيوزيلندا.

وأضافت :"حتى في مواجهة القتل الجماعي، فأنت لا ترغب في إدانة السادية البيضاء.. يعتقد مطلق النار، والمعجبين بك، أنك "رمز للهوية البيضاء المتجددة".

في نيوزيلندا ، سُئلت رئيسة الوزراء آردن، عما إذا كانت توافق على تقييم ترامب للقومية البيضاء، قالت ببساطة: "لا"، كما قالت إنها طلبت منه "التعاطف والحب لجميع المجتمعات الإسلامية".

لكن ترامب لم يدين القومية البيضاء يوم الجمعة حتى بعد أن أطلق السفاح الأسترالي النار، الذى وصف ترامب، بأنه أنه "رمز لتجديد الهوية البيضاء والهدف المشترك".