كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل البحث العلمي والرعاية الصحية من منظور عربي وأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن ضمن الجلسات المنتظرة في ثاني أيام الملتقى الموافق الأحد 17 مارس 2019، جلسة بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" والتي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في المجالات الأكاديمية، والدوائية، والتكنولوجيا الحيوية.

وتستعرض الجلسة دور الشركات الناشئة في مجال العلوم والرعاية الصحية في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية، كما يقدّم المشاركون تجربة مصر الرائدة في نقل مبادئ التكنولوجيا والاستثمار إلى مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، إلى جانب استعراض جهود تطوير البنى التحتية لمرافق الدولة المصرية، وعلى رأسها التعليم والصحة.

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عن ملتقى الشباب العربي والإفريقي

الملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms). والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام. ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.