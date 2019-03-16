كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: فوائد الإنترنت أكثر من مخاطره.. والقرصنة على المعلومات أبرز تحدياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات الدكتور عبد الوهاب غنيم، إنَّ الإنترنت من الأشياء التي خدمت البشرية في الـ 25 سنة الماضية، وأنه لولا الإنترنت فمن المؤكد ألا يكون هناك اقتصاد رقمي وتجارة إلكترونية والتعليم عن بعد.

وأضاف غنيم، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّ الإنترنت هيَّ لُغة العصر حاليًا، موضحًا أنَّ العالم أصبح عالمًا رقميًا والمواطن هو مواطن رقمي، قائلاً: «بدون الإنترنت كان العالم من الصعب أن يعيش الثورة الصناعية الرابعة، التي ظهرت بوادرها بالذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة».

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وتتعدد الفوائد والاستخدامات لشبكة الإنترنت في مصر، حتى باتت جزءًا من ثقافة الشعب، وفي المقابل تظل هناك بعض السلبيات والأخطار التي تواجه المستخدمين وتؤثر على واقعهم.

ويرى خبراء أهمية الترشيد في استخدام الشبكة الدولية لتلافي بعض المشكلات التي تواجه مستخدميها، مع تقديرات بوصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى 50 مليونا بنهاية العام الحالي.