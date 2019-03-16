كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيلات جديدة تكشف سر لغز الطائرة الإثيوبية المنكوبة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية الخاصة بطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، السبت، إن الطائرة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل أن تبلغ عن مشكلات، وتطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر لــ "العربية نيوز"، الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه نظرا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق، أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينغ 737 ماكس طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800قدم بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

Advertisements

وقبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا "عاجل عاجل" في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل.

وكانت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" قد تحطمت، الأحد الماضي، بعيد إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها.

وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة من نفس الطراز، تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" قبالة سواحل إندونيسيا، بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، مما أودى بحياة 189 مسافرا كانوا على متنها.