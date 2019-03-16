كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: حماس تزرع بذور الخلاف مع الفصائل الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتبُ والمحلل السياسي، طلال عوكل، إنَّ بعض قادة حماس وجهوا اتهامات للفصائل الفلسطينية، واصفًا ذلك بزرع بذور الخلاف مع هذه الفصائل، التي كانت شريكة لها في مسيرات العودة.

وأضاف عوكل، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ الجميع يَرفض صفقة القرن، ويُراهن على أنَّ الفلسطينيين سينجحون في مقاومة وإفشال هذه الصفقة، ولكن اليوم حركة حماس هيَّ مَسؤولة أمام الشارع، والشارع الذي يخرج يُطالبها بشكل مُحدد للتخفيف من الأعباء الضريبية على المواطن، الذي لا يَملك شيئًا وأوضاعه في حالة تدهور مستمر.

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وقامت أجهزة أمن حركة حماس مساء الجمعة، بقمع الشباب المشاركين في حراك «بدنا نعيش»، حيث خرج مئات المواطنين الفلسطينيين في عدة مواقع بقطاع غزة، للمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها حماس.

من جانبها، أدانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القمع، الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بحق المتظاهرين السلميين، إذ دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.