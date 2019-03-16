بوريطة: وسائل إعلام تسعى لتوريط المغرب.. لا ننسق مع فرنسا حول أحداث الجزائر

نفى المغرب مساء اليوم السبت، ما اعتبره ادعاءات تقول بأنه ينسق مع بلدان أخرى، وخاصة فرنسا، حول الأحداث الأخيرة التي تقع بالجارة الجزائر.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن المغرب اتخذ قرارا بعدم التدخل أو التعليق على الأحداث بالجزائر.

وأضاف الوزير، في تصريح توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “قررنا عدم التدخل أو التعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر، عض وسائل الإعلام بفرنسا والجزائر تسعى لتوريط المغرب في تعليقات لا أساس لها من الصحة، منسوبة لمصادر مجهولة من الوزارة أو مصادر ديبلوماسية أو خبراء”.

واستغرب بوريطة لـ”الأخبار المنشورة التي يتم نسبها للديبلوماسية المغربية”، مضيفا، “المغرب يرفض الادعاء بكونه ينسق مع بلدان أخرى خصوصا فرنسا، بخصوص ما يقع في الجزائر، ولم نقم بأي اتصال مع باريس أو أي بلد آخر حول هذا الموضوع”.