البنزرتي: “دخلنا مباراة صاندانز بهدف الفوز.. لعبنا بطريقة جماعية وهدف الناهيري رائع”

عبر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد أن تمكن فريقه من الفوز على ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، وقطفه بطاقة العبور لربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وأقر البنزري في الندوة الصحفية، التي تلت المباراة، بصعوبة هذا اللقاء، وصرح قائلا: “المباراة كانت صعبة، خضناها ونحن قادمين من هزيمة من الكوت ديفوار، الفريق الجنوب إفريقي يتميز بخبرة كبيرة، واجهته في العديد من المناسبات، إنه فريق صعب، هدفنا في هذه المباراة كان هو الانتصار، ضغطنا كما يلزم وحققنا الفوز، لم نتركهم ليلعبوا كرتهم التي يحبدونها”.

وأضاف: ” مارسنا ضغطنا كبيرا في الجولة الثانية، قبل أن نسجل هدفا جميلا عن طريق محمد الناهييري، اللاعبون كانوا في كامل جاهزيتهم البدنية والذهنية، وهذا هو سر الانتصار في مباراة اليوم، خلقنا العديد من الفرص، خاصة في الجولة الأولى، لكننا للأسف لم نتمكن من توقيعها، لقد لعبنا بطريقة جماعية لكن الفارق اليوم تم خلقه من اللعب الفردي، وبهدف رائع من الناهيري”.

وعاد البنزرتي للحديث عن هزيمة المباراة الماضية، وصرح بهذا الخصوص قائلا ” الظروف كانت صعبة جدا في الكوت ديفوار، أثرت علينا بشكل سلبي على لياقة اللاعبين، أنا لم أكن راضي عن مردود اللاعبين، أهم شيء بالنسبة لي هو أننا تأهلنا واحتلنا المركز الأول”.