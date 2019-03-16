الأسواق المغربية تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم..وحقوقيون: الحكومة هي المسؤولة

لاتزال الأسواق المغربية تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء، على الرغم من تعبير المواطنين عن استيائهم من غلاء الأسعار.
وقال بوعزة خراطي، عن جمعيات حماية المستهلك، في حديثه مع “اليوم24″:”إن الحكومة المسؤولة الوحيدة عن غلاء الأسعار”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الحكومة تنهج سياسة “النعامة” فيما يخص نظام السوق الداخلي”، مشيرا إلى أن “الأسعار تبقى حرة تطبيقا للقانون المنافسة، لكن أمام تدخل الوسطاء وعدم وجود أسواق منظمة، هي عوامل تساهم في خلق فوضى وزيادة في الأسعار، والمواطن هو الوحيد الذي يدفع الثمن”.
وقال خراطي، إن” زيادة أسعار اللحوم أو بعض منتوجات الغذائية غير عادية”، مؤكدا أنه “في هذه الأوقات بذات تكلفة العلف غير مرتفعة..”.
إلى ذلك، أكد زنبير صديق، رئيس جمعية شالة لمربي الأبقار، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه حسب الأرقام الرسمية، فإن المواطن استهلك 17 كيلو لحم للفرد الواحد، خلال السنة الماضية”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسعار سببه كثرة الطلب وقلة العرض، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع ثمن العلف”.
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