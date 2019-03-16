مصرع كولونيل وإصابة قريبه في حادثة سير بطنجة

ما زالت حرب الطرقات تحصد العديد من الأرواح شمال المغرب، حيث تسببت حادثة سير خطيرة، أمس الجمعة، بالقرب من بيت الصحافة بطنجة، في مصرع شخص وإصابة آخر.

وكشفت مصادر ” اليوم 24 ” أن الضحية هو كولونيل متقاعد في الجيش ينحدر من مدينة مكناس، اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، مما أدى إلى مصرعه وإصابة قريبه بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وتسببت حادثة خطيرة سير أخرى ليلة الجمعة/السبت بمحج محمد السادس قرب إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بعد نقلهم إلى المستشفى بساعات.

وتخلف حوادث السير سنويا حوالي 3800 قتيل، كما أنها تكلف الدولة ماديا ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.