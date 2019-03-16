ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق الرصاص في كلميم إلى شخصين

ارتفع عدد ضحايا واقعة إطلاق الرصاص في كلميم إلى شخصين، بعدما فارق شخص ثاني الحياة، اليوم السبت، في إحدى المستشفيات في العاصمة الرباط.

وعلم “اليوم 24”، أنه سبق أن تم نقل أحد الأشخاص على وجه السرعة إلى العاصمة الرباط لتلقيه العلاج بعد إصابته الخطيرة بالرصاص في الحادث الذي روع ساكنة حي الكويرة في كلميم، مساء الإثنين الماضي، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروح علي مستوى الصدر، لترتفع حصيلة الضحايا إلى شخصين اثنين.

يشار إلى أن حالة استنفار كبيرة شهدها مدينة كلميم، قبل أيام، بعدما عمد شخص مجهول بإطلاق رصاص باستعمال بندقية صيد على 11 شخص من بينهم عميد شرطة وعون سلطة، وهو الحادث الذي خلف حالة وفاة واحدة انذاك.